Защитник Абена: пришло время «Спартаку» вновь становиться чемпионом

Защитник московского «Спартака» Миенти Абена заявил, что пришло время красно-белым вновь становиться чемпионами России. Напомним, последний раз столичный клуб выигрывал золотые медали РПЛ под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/2017.

«Спартак» последний раз становился чемпионом в 2017 году? Да, прошло уже много времени. Пришло время вновь становиться «Спартаку» чемпионом — мы заслуживаем этого. Единственное, что мы можем делать, — это усердно работать и верить, что станем чемпионами России», — приводит слова Абены «РБ Спорт».

После 9-го тура чемпионата России «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича проведут выездную встречу с «Локомотивом». Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 16:30 мск.