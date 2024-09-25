Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду отреагировал на решение Варана завершить карьеру в 31 год

Роналду отреагировал на решение Варана завершить карьеру в 31 год
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на новость, что французский защитник Рафаэль Варан, который является его бывшим одноклубником, объявил о завершении игровой карьеры.

«Выдающаяся карьера, футбольная легенда! Поздравляю тебя, брат! Надеюсь, скоро увидимся», – написал Роналду в комментариях под постом Варана в соцсети.

Напомним, последним клубом 31-летнего Варана был итальянский «Комо», куда он пришёл в качестве свободного агента. Звёздный новичок в первой же встрече за итальянскую команду получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.

Позже стало известно, что «Комо» исключил Варана из заявки на сезон в Серии А. При этом француз отыграл за клуб лишь 23 минуты.

Ранее Варан был известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции. В 2018 году в составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира. С «Реалом» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Варан закончился в 31 год. Его карьеру перевернула история с «Реалом»
Варан закончился в 31 год. Его карьеру перевернула история с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android