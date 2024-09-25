Макларен — о тен Хаге: он может видеть вещи на поле, недоступные другим

Бывший главный тренер сборной Англии и действующий наставник сборной Ямайки Стив Макларен высказался об Эрике тен Хаге, главном тренере «Манчестер Юнайтед».

«Эрик – замечательный тактик. Он может видеть вещи, происходящие на поле, недоступные взгляду других.

Каждый игрок скажет, что многому научился. Не поймите меня неправильно, были тысячи встреч, но они многому у него научились. И я тоже», — приводит слова Макларена The Telegraph.

Напомним, сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается на 11-м месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Он набрал семь очков в пяти матчах. На счету у клуба две победы, два поражения и одна ничья в текущем сезоне.