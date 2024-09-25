Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Киев — Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 2024-2025 начнётся в 22:00

«Динамо» Киев — «Лацио»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся украинское «Динамо» Киев и итальянский «Лацио». Команды будут играть на нейтральном стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Материалы по теме
Почётный президент РФС Колосков дал прогноз, когда Россию вернут в международные турниры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android