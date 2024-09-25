Эльвир Рахимич: рассказал Пьяничу всё лучшее про ЦСКА и Москву

Бывший игрок ЦСКА Элвир Рахимич раскрыл детали разговора с Миралемом Пьяничем на фоне слухов о переходе последнего в ЦСКА.

— Я очень рад, что Миралем Пьянич перешёл в ЦСКА, в наш клуб. Надеюсь, он своим опытом и мастерством поможет армейцам выйти на высший уровень, завоевать нужные клубу медали и достичь поставленных целей.

— Он общался с вами перед принятием решения, верно?

— Конечно, он в первую очередь позвонил мне. Я ему сказал всё лучшее, что мог сказать и про город, и про ЦСКА. Про клуб, про организацию, про команду. У нас состоялся очень хороший разговор, и это сильно повлияло на его выбор клуба.

— Миралем несколько раз был в России, играя против наших команд в еврокубках. Рассказывал ли он о своих впечатлениях в этих поездках?

— Да, он играл в России в Лиге чемпионов, когда выступал за «Рому». Рассказывал впечатлениях о Москве. Сами знаете, Москва — это лучший город в мире, поэтому здесь нечего сказать. А то, что ЦСКА — один из лучших клубов в России, тоже понятно. Наверное, это все знают. Про ЦСКА все знают: мы раньше играли в Европе каждый год, и это оставило своей отпечаток в Европе. Все уважают и клуб, и его достижения в еврокубках. Так что много рассказывать о ЦСКА не приходится, ведь все и так знают, что это за команда и на каком она уровне, — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.