Владимир Федотов обратился с жалобой в CAS на ЦСКА — источник

Экс главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на московский клуб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник, близкий к ситуации. Спор между тренером и клубом возник из-за невыплаты компенсации со стороны ЦСКА.

Напомним, Владимир Федотов возглавлял тренерский штаб армейцев с 2022 по 2024 год. Его соглашение с клубом было рассчитано на три года, однако в начале июня 2024 года стало известно, что ЦСКА расторг контракт с наставником.

В августе РФС принял решение об отказе в выплате компенсации Федотову со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.