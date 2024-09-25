Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов обратился с жалобой в CAS на ЦСКА — источник

Владимир Федотов обратился с жалобой в CAS на ЦСКА — источник
Комментарии

Экс главный тренер ЦСКА Владимир Федотов обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с жалобой на московский клуб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник, близкий к ситуации. Спор между тренером и клубом возник из-за невыплаты компенсации со стороны ЦСКА.

Напомним, Владимир Федотов возглавлял тренерский штаб армейцев с 2022 по 2024 год. Его соглашение с клубом было рассчитано на три года, однако в начале июня 2024 года стало известно, что ЦСКА расторг контракт с наставником.

В августе РФС принял решение об отказе в выплате компенсации Федотову со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения.

Материалы по теме
Владимир Федотов дал оценку своей работе в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android