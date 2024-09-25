Мадридский «Реал» уменьшил громкость объявлений на стадионе «Бернабеу» из-за соседей

«Реал» Мадрид уменьшил громкость объявлений и музыки на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу» во время матчей. Об этом сообщает издание Marca.

По информации источника, люди, которые проживают рядом со стадионом, жаловались на шум во время игры с «Эспаньолом» (4:1). «Сливочные» будут использовать как можно меньше шума в период работ по звукоизоляции на «Бернабеу», чтобы это позволило проводить на стадионе концерты и другого рода мероприятия. Ранее все запланированные концерты до весны 2025 года были отменены из-за жалоб соседей на шум.

Также сообщается, что перед матчем с «Алавесом» (3:2) на стадионе убавили громкость музыки перед началом встречи и во время разминки игроков. Затем был убавлен звук при объявлениях по громкой связи стадиона, однако после начала матча диктор делал объявления с обычной громкостью.

Отмечается, что болельщики «белых» недовольны изменениями: «Настанет время, когда нам придётся праздновать голы в тишине. Они жаловались, что это футбольный стадион, а не место проведения концертов, а теперь их раздражают ещё и празднования голов. В конце концов Флорентино Пересу (президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал» Мадрид. — Прим. «Чемпионата») придётся выкупить все здания», – сказал один из болельщиков «сливочных».