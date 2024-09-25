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Игнашевич заменит Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» — источник

Игнашевич заменит Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» — источник
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«Крылья Советов» планируют уволить главного тренера команды Игоря Осинькина после матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом», который пройдёт 6 октября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, вместо Осинькина команда должна назначить Сергея Игнашевича. Отмечается, что Игнашевич уже договаривается с членами будущего штаба по работе в Самаре.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.

Напомним, самарский клуб после девяти туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.

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