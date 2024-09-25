В Москве откроется спортивный манеж Рублёво

29 сентября на западе Москвы открывается новый центр Spartak CityFootball Рублёво для подготовки футболистов в возрасте от трёх до 13 лет.

Фото: CityFootball.ru

Spartak CityFootball Academy — совместный проект ФК «Спартак-Москва», Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и CityFootball, который уже восьмой год занимается подготовкой детей по высоким футбольным стандартам. По итогам семи лет совместной работы из центров Spartak CityFootball в Академию «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова проследовал не один десяток юных футболистов.

На территории нового центра расположились два крытых поля для тренировок и матчей в форматах 5х5 и 6х6 с возможностью модификации покрытия одного из полей на кварцевый песок или искусственный газон. Кроме того, центр оборудован профессиональным инвентарём и спортивным оборудованием, современным светодиодным освещением и системой вентиляции, а также комфортными раздевалками с душевыми и отдельными помещениями для разбора матчей и тактических занятий. В рамках одного сезона в центре смогут тренироваться до 200 воспитанников.

Spartak CityFootball Рублёво расположился на территории спортивного комплекса «Рублёво», что предоставляет дополнительную возможность перехода на открытое поле с подогревом для тренировок и игры в форматах 7х7 и 11х11.

Открытие центра и день открытых дверей запланированы на 29 сентября.

Для участия необходима предварительная электронная регистрация на сайте.

По итогам посещения мероприятия можно будет получить рекомендацию тренеров и подобрать группу соответствующего уровня подготовки.