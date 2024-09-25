Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший игрок «Акрона» Макаров: Дзюба успеет побить рекорд Кержакова

Бывший игрок «Акрона» Макаров: Дзюба успеет побить рекорд Кержакова
Комментарии

Экс-игрок тольяттинского «Акрона» Сергей Макаров оценил старт своей бывшей команды в текущем сезоне чемпионата России и предположил, сможет ли форвард Артём Дзюба побить рекорд Александра Кержакова.

«Cтарт «Акрона» в РПЛ как для новичка лиги неплохой. Выиграли у «Химок», «Факела». Что касается рекорда Кержакова, к которому близок Артём Дзюба в этом сезоне, он успеет его побить. Он много забивает за сезон, думаю, пять забьёт даже в «Акроне», — приводит слова Макарова Metaratings.

После 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» набрал восемь очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. За всю карьеру во всех турнирах Артём Дзюба забил 229 голов. Это на четыре меньше, чем у Александра Кержакова.

Материалы по теме
Черчесов рассказал, стал бы он вызывать Дзюбу в сборную России на месте Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android