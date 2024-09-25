Бывший игрок «Акрона» Макаров: Дзюба успеет побить рекорд Кержакова

Экс-игрок тольяттинского «Акрона» Сергей Макаров оценил старт своей бывшей команды в текущем сезоне чемпионата России и предположил, сможет ли форвард Артём Дзюба побить рекорд Александра Кержакова.

«Cтарт «Акрона» в РПЛ как для новичка лиги неплохой. Выиграли у «Химок», «Факела». Что касается рекорда Кержакова, к которому близок Артём Дзюба в этом сезоне, он успеет его побить. Он много забивает за сезон, думаю, пять забьёт даже в «Акроне», — приводит слова Макарова Metaratings.

После 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» набрал восемь очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. За всю карьеру во всех турнирах Артём Дзюба забил 229 голов. Это на четыре меньше, чем у Александра Кержакова.