Экс-тренер «Спартака» Каррера оценил решение ЦСКА подписать Пьянича

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на предстоящий переход полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Отличная покупка! Всё зависит от его физического состояния. Если Пьянич здоров, это великолепный футболист», — приводит слова Карреры «ВсеПроСпорт».

34-летний Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. В мае Миралем объявил о завершении карьеры в национальной команде. В составе «Ювентуса» босниец четыре раза становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок страны и стал финалистом Лиги чемпионов.

Ранее Пьянич рассказал, что успешно прошёл медицинское освидетельствование перед переходом в ПФК ЦСКА.