Сон Хын Мин — об инциденте с Бентакуром: мы движемся дальше как товарищи

Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин заявил, что «любит» своего товарища по команде Родриго Бентанкура и не держит зла за его расистский комментарий.

«Я люблю Родриго, я люблю его, я люблю его. Мы движемся дальше как товарищи по команде, как друзья, как братья», — цитирует Сон Хын Мина The Standard.

Напомним, в начале лета Родриго Бентанкура обвинили в неправомерном поведении из-за его высказывания в отношении Сон Хын Мина в интервью уругвайскому телевидению.

На вопрос ведущего о футболке «Тоттенхэма» Бентанкур ответил: «Сонни? Это может быть и двоюродный брат Сонни, поскольку они все выглядят одинаково».

После этого инцидента полузащитник извинился в социальных сетях перед Соном. Однако Футбольная ассоциация Англии (FA) всё-таки предъявила обвинения 27-летнему полузащитнику. Он может быть отстранён от участия в 12 играх, в случае если его признают виновным в дискриминации.