«Балтика» в серии пенальти обыграла команду «Луки-Энергия» в 1/32 финала КР

Сегодня, 25 сентября, прошёл матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Луки-Энергия» (Великие Луки) и «Балтика» (Калининград). Встреча прошла в городе Великие Луки на стадионе «Экспресс». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. Основное время закончилось со счётом 1:1. По пенальти сильнее оказалась «Балтика» (3:1).

В составе хозяев забитый мяч на свой счёт записал Данил Сподарец. Гости ответили точным ударом Алекса Фернандеса.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.