«Балтика» в серии пенальти обыграла команду «Луки-Энергия» в 1/32 финала КР
Поделиться
Сегодня, 25 сентября, прошёл матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Луки-Энергия» (Великие Луки) и «Балтика» (Калининград). Встреча прошла в городе Великие Луки на стадионе «Экспресс». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. Основное время закончилось со счётом 1:1. По пенальти сильнее оказалась «Балтика» (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 18:30 МСК
Луки-Энергия
Великие Луки
Окончен
1 : 1
1 : 3
Балтика
Калининград
1:0 Сподарец – 16' 1:1 Фернандес – 18'
В составе хозяев забитый мяч на свой счёт записал Данил Сподарец. Гости ответили точным ударом Алекса Фернандеса.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2024
-
21:15
-
21:12
-
21:09
-
20:58
-
20:58
-
20:57
-
20:44
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:32
-
20:31
-
20:20
-
20:14
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:42
-
19:39
-
19:31
-
19:19
-
19:14
-
19:12
-
19:07
-
19:02
-
19:02
-
18:55
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:37
-
18:22
-
18:21
-
18:06