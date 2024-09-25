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«Балтика» в серии пенальти обыграла команду «Луки-Энергия» в 1/32 финала КР

«Балтика» в серии пенальти обыграла команду «Луки-Энергия» в 1/32 финала КР
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Сегодня, 25 сентября, прошёл матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Луки-Энергия» (Великие Луки) и «Балтика» (Калининград). Встреча прошла в городе Великие Луки на стадионе «Экспресс». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. Основное время закончилось со счётом 1:1. По пенальти сильнее оказалась «Балтика» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 18:30 МСК
Луки-Энергия
Великие Луки
Окончен
1 : 1
1 : 3
Балтика
Калининград
1:0 Сподарец – 16'     1:1 Фернандес – 18'    

В составе хозяев забитый мяч на свой счёт записал Данил Сподарец. Гости ответили точным ударом Алекса Фернандеса.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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