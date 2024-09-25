Таранов: Осинькин — человек системы «Крыльев Советов», вряд ли его уволят

Бывший футболист Иван Таранов отреагировал на информацию, что главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин будет уволен.

«На мой взгляд, Осинькин — человек системы «Крыльев Советов» со всеми вытекающими оттуда агентскими и другими делами. Думаю, у него достаточно большой кредит доверия. Вряд ли его уволят, это пока только слухи», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее также была информация, что в случае увольнения Игоря Осинькина клуб возглавит Сергей Игнашевич. «Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.

Напомним, самарский клуб после девяти туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.