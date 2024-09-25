Бывший тренер «Спартака» Рианчо: Соболеву может понадобиться помощь психолога

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о форварде Александре Соболеве. По мнению специалиста, психологическое состояние нападающего санкт-петербургского «Зенита» может ухудшиться из-за оскорблений со стороны болельщиков.

«Оскорбления в адрес Соболева от болельщиков «Спартака» и «Зенита»? Это сложная история. Обычно на футболиста остаются обиды только у болельщиков бывшего клуба, но здесь другая ситуация. Соперничество между «Спартаком» и «Зенитом» очень серьёзное, поэтому Соболеву приходится проходить через это испытание. Допускаю, что ему может понадобиться помощь психолога из-за оскорблений со стороны болельщиков», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Переход Александра Соболева в «Зенит» из «Спартака» официально состоялся 30 августа. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. 27-летний футболист провёл за сине-бело-голубых три матча, в которых отметился одной результативной передачей. После 9-го тура чемпионата России турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 23 очка.