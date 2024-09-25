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Симеоне оценил шансы на возвращение Эндрика и Винисиуса в дерби

Симеоне оценил шансы на возвращение Эндрика и Винисиуса в дерби
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался об участии Эндрика и Винисиуса в дерби после жёлтых карточек обоим игрокам.

Напомним, в прошедшем матче между «Реалом» и «Алавесом» нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника Сантьяго Моуриньо, за что получил жёлтую карточку.

Винисиус тоже отличился, когда начал пререкаться с судьёй. Бразильца возмутило то, что Алехандро Муньис Руис не зафиксировал фол на нём со стороны Сантьяго Моуриньо.

«Вы спрашиваете моё мнение, чтобы я мог сказать то, что вы хотите от меня услышать. Вы уже всё сказали, мне не нужно больше ничего говорить», — приводит слова Симеоне издание Marca.

Напомним, мадридское дерби состоится в воскресенье, 29 сентября.

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