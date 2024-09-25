Таранов — о Пьяниче в ЦСКА: игравшие на высоком уровне никогда не приходят доигрывать

Бывший футболист Иван Таранов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«У меня был опыт в Самаре, когда к нам пришли Ян Коллер, Александр Глеб, Иржи Ярошик. То есть люди, которые поиграли в хороших европейских клубах. Было ощущение, что люди приходят получить удовольствие от футбола и доигрывать, но, как показала практика, люди, которые играли на очень высоком уровне, никогда не приходят доигрывать. Они приходят показать, что всё ещё полны сил и энергии.

Думаю, переход Пьянича в ЦСКА — это усиление. Очень хорошее приобретение на сегодняшний день. У ЦСКА достаточно много молодых футболистов, которым пойдёт на пользу работать с таким игроком, брать с него пример. Насколько я помню Пьянича, очень агрессивный игрок, который выжигал на футбольном поле», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.