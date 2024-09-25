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«Сокол» обыграл «Орёл» в результативном матче Кубка России

«Сокол» обыграл «Орёл» в результативном матче Кубка России
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Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Орёл» из одноименного города и саратовский «Сокол». Встреча прошла в городе Орёл на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Сокол» одержал победу со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 18:30 МСК
Орёл
Орёл
Окончен
2 : 3
Сокол
Саратов
0:1 Шпитальный – 13'     0:2 Самко – 27'     1:2 Хмелевской – 50'     1:3 Шпитальный – 64'     2:3 Дмитриев – 73'    

На 13-й минуте «Сокол» вышел вперёд: отличился нападающий Владислав Шпитальный. На 27-й минуте удвоил преимущество «Сокола» Владислав Самко. На 50-й минуте забил защитник «Орла» Сергей Хмелевской с передачи Максима Дмитриева. На 64-й минуте Шпитальный оформил дубль. На 73-й минуте забил Максим Дмитриев

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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