«Сокол» обыграл «Орёл» в результативном матче Кубка России

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Орёл» из одноименного города и саратовский «Сокол». Встреча прошла в городе Орёл на стадионе «Центральный имени Владимира Ленина». Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Сокол» одержал победу со счётом 3:2.

На 13-й минуте «Сокол» вышел вперёд: отличился нападающий Владислав Шпитальный. На 27-й минуте удвоил преимущество «Сокола» Владислав Самко. На 50-й минуте забил защитник «Орла» Сергей Хмелевской с передачи Максима Дмитриева. На 64-й минуте Шпитальный оформил дубль. На 73-й минуте забил Максим Дмитриев

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.