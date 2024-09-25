Макларен: Роналду не соответствовал стандартам Эрика тен Хага в «МЮ» — The Telegraph

Бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен поделился историей о конфликте тренера «красных» Эрика тен Хага и нападающего Криштиану Роналду.

«Я не могу придраться к подходу тен Хага. Он действительно справлялся со своими обязанностями очень хорошо. Перед его приходом в клуб я сказал, что он подходящий кандидат на замену [и. о. тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника]. Это было видно по тому, как он справился с уходом Криштиану Роналду. Он пришёл с установленными стандартами. Он установил правила, стиль игры. И если ты не бегаешь, ты не играешь. Он был строг в этом плане.

Бегать — это то, что ты должен делать, иначе тогда ты не играешь. И он взялся за Роналду совершенно справедливо. Другие тренеры пытались адаптироваться под каждого игрока. Эрик не считал, что в этом есть необходимость. Рангник и Сульшер пытались, но у них ничего не вышло. Так что тен Хаг не сдавался и развивал других футболистов», — приводит слова Макларена издание The Telegraph.

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003-го по 2009-й, а также с 2021 по 2022 год.