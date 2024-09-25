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«Ливерпуль» интересуется братом-близнецом защитника «Арсенала»

«Ливерпуль» интересуется братом-близнецом защитника «Арсенала»
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Квинтеном Тимбером, который является братом-близнецом защитника Юрриена Тимбера из «Арсенала». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Ливерпуль» рассматривал возможность перехода игрока этим летом, однако нидерландский клуб отказала продавать Тимбера. Сообщается, что Тимбер до сих пор остаётся в шорт-листе клуба, и «Ливерпуль» попробует осуществить трансфер следующей зимой или летом.

Тимбер в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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