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Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 25 сентября 2024 года, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды назвали стартовые составы.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Дало, Угарте, Эриксен, Диалло, Фернандеш, Рашфорд, Зиркзее.

«Твенте»: Уннерсталл, ван Рой, Хилгерс, Брюнс, Сапах-Эддин, Регер, Влап, Стейн, Волфсвинкель, Ламмерс, ван Берген.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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