«Галатасарай» — ПАОК: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

Сегодня, 25 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК. Команды будут играть на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Галатасарай»: Гювенч, Айхан, Акгюн, Бардакджи, Санчес, Якобс, Сара, Торрейра, Йылмаз, Мертенс, Осимхен.

ПАОК: Котарски, Отто, Кендзёра, Колли, Баба, Камара, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Чалов.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является «Аталанта».