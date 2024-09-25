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«Галатасарай» — ПАОК: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

«Галатасарай» — ПАОК: стартовые составы команд на матч Лиги Европы
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Сегодня, 25 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК. Команды будут играть на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Галатасарай»: Гювенч, Айхан, Акгюн, Бардакджи, Санчес, Якобс, Сара, Торрейра, Йылмаз, Мертенс, Осимхен.

ПАОК: Котарски, Отто, Кендзёра, Колли, Баба, Камара, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Чалов.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является «Аталанта».

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