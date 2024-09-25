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Чалов, Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Галатасараем»

Чалов, Оздоев — в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы с «Галатасараем»
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Российские футболисты ПАОКа Магомед Оздоев и Фёдор Чалов начнут с первых минут матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Галатасараем».

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ПАОК: Котарски, Отто, Кендзёра, Колли, Баба, Камара, Оздоев, Живкович, Константелиас, Тайсон, Чалов.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Фёдор Чалов присоединился к ПАОКу в это трансферное окно. Ранее российский форвард выступал за московский ЦСКА. В составе греческого клуба Чалов провёл восемь матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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