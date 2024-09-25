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«Композит» вырвал победу у «Нефтехимика» в серии пенальти матча Кубка России

«Композит» вырвал победу у «Нефтехимика» в серии пенальти матча Кубка России
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Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Композит» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Скорочкин. Матч закончился победой «Композита» со счётом 0:0 (4:2 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Композит
Павловский Посад
Окончен
0 : 0
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск

В серии послематчевых пенальти оказался сильнее «Композит» — 4:2 пен.

В предыдущем раунде Фонбет Кубка России «Композит» разгромил пензенский «Зенит» со счётом 3:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).

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