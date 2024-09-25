«Композит» вырвал победу у «Нефтехимика» в серии пенальти матча Кубка России

Завершился матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Композит» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуеве. В качестве главного арбитра встречи выступил Максим Скорочкин. Матч закончился победой «Композита» со счётом 0:0 (4:2 пен.).

В серии послематчевых пенальти оказался сильнее «Композит» — 4:2 пен.

В предыдущем раунде Фонбет Кубка России «Композит» разгромил пензенский «Зенит» со счётом 3:0.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» (2:1).