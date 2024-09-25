«Чайка» разгромила «Химик» в матче 1/32 финала Кубка России

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Химик» из Дзержинска и «Чайка» из Песчанокопского. Встреча прошла в городе Дзержинск на стадионе «Химик». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чайка» одержала победу со счётом 3:0.

На 32-й минуте матча мяч в свои ворота забил игрок «Химика» Дмитрий Михайленко. На 38-й минуте забил нападающий «Чайки» Александр Хохлачёв. На 50-й минуте был удалён голкипер «Химика» Никита Шулкин. На 90-й минуте установил окончательный счёт в игре нападающий «Химика» Олег Николаев.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.