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«Чайка» разгромила «Химик» в матче 1/32 финала Кубка России

«Чайка» разгромила «Химик» в матче 1/32 финала Кубка России
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Сегодня, 25 сентября, состоялся матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Химик» из Дзержинска и «Чайка» из Песчанокопского. Встреча прошла в городе Дзержинск на стадионе «Химик». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чайка» одержала победу со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Химик Дз
Дзержинск
Окончен
0 : 3
Чайка
Песчанокопское
0:1 Михайленко – 32'     0:2 Хохлачёв – 38'     0:3 Николаев – 90+2'    
Удаления: Шулкин – 50' / нет

На 32-й минуте матча мяч в свои ворота забил игрок «Химика» Дмитрий Михайленко. На 38-й минуте забил нападающий «Чайки» Александр Хохлачёв. На 50-й минуте был удалён голкипер «Химика» Никита Шулкин. На 90-й минуте установил окончательный счёт в игре нападающий «Химика» Олег Николаев.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная таблица Кубка России
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