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Сегодня, 25 сентября, прошли матчи 1/32 финала Фонбет Кубка России. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Кубка России 25 сентября (время московское):

12:00. «Динамо» Владивосток — «Шинник» — 0:0 (2:3 пен.);

16:00. «Машук-КМВ» — «Родина» — 0:3;

17:00. «Урал» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;

18:00. «Волгарь» — «Уфа» — 1:1 (4:5 пен.);

18:30. «Луки-Энергия» — «Балтика» — 1:1 (1:3 пен.);

18:30. «Орёл» — «Сокол» — 2:3;

19:00. «Композит» — «Нефтехимик» — 0:0 (4:2 пен.);

19:00. «Химик» — «Чайка» — 0:3;

19:30. «КАМАЗ» — «Торпедо» Москва — 1:2.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Абсолютным рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали Кубок России девять раз. Число участников турнира в сезоне-2024/2025 составляет 107 команд.