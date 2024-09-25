Комментатор Моссаковский: Пьяничу не западло ехать в Россию за деньгами

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский отреагировал на предстоящий переход полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Миралему Пьяничу было западло играть против сборной России осенью 2022-го, но не западло ехать в Россию за деньгами осенью 2024-го. Я не знаю, как к этому относиться. И не знаю, нужно ли к этому как-то относиться.

Наверное, хуже всего в такой ситуации вставать в горделивую позу и отвечать на мудачество мудачеством. Но и стелить красную ковровую — тоже вариант так себе. И вряд ли болельщики ЦСКА это сделают. Клуб — возможно. Игрок дорогой и, возможно, полезный.

А вообще, жизнь великий драматург. Ещё раз доказано. Два года назад чувак отговаривал свою федерацию от игры со сборной России. А теперь примерит на сердце красную пятиконечную звезду. В клубе, находящемся под санкциями и прославляющем русскую армию. Се ля ви», — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.