Болельщики «Сампдории» и «Дженоа» устроили потасовку перед дерби в Кубке Италии

Фанаты итальянских клубов «Сампдория» и «Дженоа» устроили драку перед матчем команд. За несколько часов до начала встречи между болельщиками произошли потасовки неподалёку от стадиона.

Судя по видео в социальных сетях, участники драки бросались друг в друга различными предметами и дымовыми шашками. Позднее полиция Генуи опубликовала заявление по инциденту.

«Немедленное вмешательство подразделений, вставших между группами, предотвратило их столкновение. Ситуация стабилизировалась, и были введены ограничения на движение, связанные с мероприятием», – приводит слова заявления La Gazzetta dello Sport.