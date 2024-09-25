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Болельщики «Сампдории» и «Дженоа» устроили потасовку перед дерби в Кубке Италии

Болельщики «Сампдории» и «Дженоа» устроили потасовку перед дерби в Кубке Италии
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Фанаты итальянских клубов «Сампдория» и «Дженоа» устроили драку перед матчем команд. За несколько часов до начала встречи между болельщиками произошли потасовки неподалёку от стадиона.

Судя по видео в социальных сетях, участники драки бросались друг в друга различными предметами и дымовыми шашками. Позднее полиция Генуи опубликовала заявление по инциденту.

«Немедленное вмешательство подразделений, вставших между группами, предотвратило их столкновение. Ситуация стабилизировалась, и были введены ограничения на движение, связанные с мероприятием», – приводит слова заявления La Gazzetta dello Sport.

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