«Будё-Глимт» неожиданно обыграл «Порту» в матче Лиги Европы

Сегодня, 25 сентября 2024 года, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встречались норвежский «Будё-Глимт» и «Порту» из Португалии. Команды играли на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом (Израиль). Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе гостей забитыми мячами отметились Саму Омородион и Дениз Гюль. У хозяев дубль на свой счёт записал Йенс Петтер Хёуге. Также один гол забил Каспер Хёг.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.