Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 7-го тура Ла Лиги

«Жирона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 7-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Испания — Примера . 7-й тур
25 сентября 2024, среда. 20:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

По итогам семи матчей «Жирона» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав восемь очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает 10-ю строчку, заработав девять очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 19 очков.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android