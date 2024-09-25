«Жирона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче 7-го тура Ла Лиги

Завершился матч 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Райо Вальекано». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Аликанте). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

По итогам семи матчей «Жирона» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав восемь очков. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает 10-ю строчку, заработав девять очков. На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании каталонская «Барселона», заработавшая 19 очков.