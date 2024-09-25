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Сон Хын Мин заявил, что необходимо сократить количество матчей в сезоне

Сон Хын Мин заявил, что необходимо сократить количество матчей в сезоне
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Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказал своё мнение об увеличении количества матчей в текущем сезоне.

«Игроки – главные лица, которые должны что-то сказать, у нас определённо много матчей. Будучи болельщиками, вы хотите видеть качественную игру, а не как можно больше матчей, вы не хотите видеть, как люди борются с травмами, этого никто не хочет видеть.

Это определённо много игр и поездок, мы должны заботиться о себе, что иногда очень тяжело, а иногда вы не готовы морально и физически, и, когда вы выходите на поле, риск получения травмы огромен.

Мы не роботы, поэтому мы просто обязательно должны следить за этим и сократить количество матчей, чтобы играть качественнее. Я думаю, это должно стать целью», — приводит слова игрока Sky Sports.

Ранее стало известно, что ещё ряд игроков выступили против увеличения числа матчей. Среди них Родри из «Манчестер Сити», Алисон из «Ливерпуля» и Жюль Кунде из «Барселоны».

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