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Стал известен штаб Сергея Игнашевича в «Крыльях». Назначение тренера согласовано

Назначение российского специалиста Сергея Игнашевича в «Крылья Советов» согласовано. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В тренерский штаб Игнашевича в «Крыльях» войдут тренер по физподготовке Михаил Соловей, тренер Артём Булойчик. Также в штабе останется помощник Игоря Осинькина Сергей Булатов», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее появилась информация, что «Крылья Советов» планируют расстаться со своим тренером Игорем Осинькиным.

«Крылья Советов» начали сотрудничать с Игорем Осинькиным летом 2020 года. Под его руководством самарцы победили в первенстве ФНЛ и смогли вернуться в РПЛ. Также им удалось пройти в финал Кубка России.

Напомним, самарский клуб после девяти туров РПЛ занимает 10-е место в таблице.