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Экс-тренер сборной России Бышовец: у Джикии есть все качества, чтобы пойти на повышение

Экс-тренер сборной России Бышовец: у Джикии есть все качества, чтобы пойти на повышение
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец предположил, как сложится карьера защитника Георгия Джикии в подмосковных «Химках».

«У меня остались очень хорошие впечатления от общения с Джикией. Его профессиональные качества не вызывают сомнений. Он был капитаном «Спартака», а это говорит об уважении партнёров к нему. «Химкам» повезло, что в их составе появился такой футболист. Единственная проблема Джикии в том, что он не смог подготовиться к сезону с командой. Ему нужно время, чтобы набрать форму. У Джикии есть все качества, чтобы после «Химок» пойти на повышение», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, в последний день трансферного окна в России бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия перешёл в «Химки» в статусе свободного агента. Контракт с футболистом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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