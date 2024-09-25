Президент мадридского «Реала» Перес хочет продлить контракт с Анчелотти — AS

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может продлить соглашение с клубом после окончания срока контракта в 2026 году. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, на текущий момент 65-летний итальянский специалист не установил для себя срок окончания тренерской карьеры. Он допускает, что может продолжить работу с «белыми» после окончания контракта через два года. При этом президент «сливочных» Флорентино Перес впечатлён работой Карло Анчелотти и считает, что нынешний тренерский штаб прекрасно справляется со своими рабочими обязанностями.

Вчера, 24 сентября, Анчелотти провёл свой 300-й матч с «Алавесом» (3:2) во главе мадридского клуба. Тренер проводит в «Реале» шестой сезон — ранее он также тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. Клуб под руководством Карло одержал 218 побед, потерпел 39 поражений и 43 раза сыграл вничью. После семи матчей чемпионата Испании «белые» занимают вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.