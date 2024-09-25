Каррагер о доходах «Сити»: опережает «Реал», «Барселону»…это бред

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что не верит в большие доходы «Сити». Он считает, что клуб не может зарабатывать больше «Барсы», «Реала» и «МЮ». Об этом он рассказал на подкасте The Overlap.

«Когда я вижу, что среди команд, которые зарабатывают больше всего денег, «Сити» опережает «Реал», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»… Это бред.

Меня не волнует, насколько успешен «Манчестер Сити» просто не может быть. Это невозможно», — приводит слова экс-защитника «Ливерпуля» издание Goal.

Отметим, что владельцы «Манчестер Сити» имеют чистую стоимость около £16,8 млрд. Это второй самый богатый клуб в мире после «Ньюкасл Юнайтед».