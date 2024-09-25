Президент «Урала» Иванов заявил, что у клуба нет конкретной задачи в Кубке России

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что у клуба из Екатеринбурга нет конкретной задачи в Кубке России.

— Есть ли цель выйти в финал?

— Болельщикам нравится, будем стараться играть, мы идём от игры к игре, конкретной задачи нет, — сказал Иванов «Матч ТВ».

Сегодня, 25 сентября, прошёл матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором сыграли «Урал» (Екатеринбург) и «СКА-Хабаровск». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Александр Машлякевич. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу екатеринбургского клуба.