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«Реал» составил шорт-лист кандидатов на усиление центра обороны — TEAMtalk

«Реал» составил шорт-лист кандидатов на усиление центра обороны — TEAMtalk
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Мадридский «Реал» намерен приобрести игрока на позицию центрального защитника. В списке кандидатов находятся защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба, игрок «Ноттингем Форест» Мурилло, а также Джеррэд Брэнтуэйт из «Эвертона». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Люкеба идёт под первым номером в этом списке. «РБ Лейпциг» рассчитывает выручить с продажи игрока около € 70 млн. Затем идёт Мурилло. По информации источника, скауты «Реала» в ближайшее время планируют посетить матч «Ноттингем Форест», чтобы лично наблюдать за Мурилло.

По итогам семи матчей Ла Лиги мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков.

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