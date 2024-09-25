Ханси Флик — об Араухо: это фантастика, что он у нас есть

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, когда ожидается полное восстановление центрального защитника Рональда Араухо.

«У Араухо всё хорошо. Мы пока точно не знаем, когда он вернётся после своей травмы. Когда он входит в раздевалку, всё погружается в темноту, он такой огромный. Это фантастика, что он у нас есть», — приводит слова Флика инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Араухо, выступая в составе сборной Уругвая на Кубке Америки, получил повреждение сухожилия правой подколенной мышцы в матче четвертьфинала со сборной Бразилии 0:0 (4:2 пен.).

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.