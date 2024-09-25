«Галатасарай» — ПАОК: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК. Команды играют на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Баба – 48' 1:1 Константелиас – 67' 2:1 Акгюн – 76' 3:1 Икарди – 90+5'
Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут.
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Действующим обладателем трофея является «Аталанта».
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