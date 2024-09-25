«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: после первого тайма англичане ведут с минимальным счётом

В эти минуты в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 35-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счёт в игре. Этот гол стал единственным в первой половине.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.