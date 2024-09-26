Владислав Радимов оценил возможный переход Пьянича в ЦСКА

Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе Миралема Пьянича в ЦСКА. Вчера, 25 сентября, босниец прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

«Пьянич — игрок высочайшего уровня, который доказал свою состоятельность на полях Европы, поиграл за выдающиеся клубы. Понятно, что он сейчас не на пике и не на максимуме, но мастерства у него очень много. Я думаю, он найдёт контакт с футболистами уровня Файзуллаева и Облякова», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Ранее Миралем Пьянич выступал за «Рому», «Лион», «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ». Прошедшим летом полузащитник покинул клуб ОАЭ «Шарджа». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 3 млн.