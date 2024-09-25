Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич объявил о завершении карьеры

Бывший игрок московского ЦСКА Зоран Тошич завершил профессиональную карьеру в футболе. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«К сожалению, всему хорошему однажды приходит конец. Я надеялся, что этот момент никогда не наступит, но теперь уверен, что пришло время завершить мою футбольную карьеру.

Много трофеев, побед, взлётов и падений, но любовь к футболу была всегда. Спасибо моей семье, которая сделала эту поездку возможной. Спасибо тренерам, товарищам по команде, всем, кто был со мной все 20 лет. Особенно горжусь тем, что 10 лет играл за свою страну – Сербию. У меня всегда было особое желание выступать за сборную. И, наконец, большое спасибо болельщикам клубов, где я выступал, я всегда чувствовал искреннюю поддержку.

Я выхожу из футбольных бутс, но футбол по‑прежнему остаётся моей самой большой любовью и страстью. Увидимся в другой роли. Ваш Бэмби», – написал Тошич.