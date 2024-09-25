Олег Корнаухов: Пьянич — мастер. Селекционный отдел клуба провёл хорошую работу

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что хавбек Миралем Пьянич поможет столичной команде в атаке, отметив, что селекционный отдел армейцев провёл хорошую работу. Сегодня, 25 сентября, босниец прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

«Пьянич — футболист высокого уровня, мастер. Вопрос в том, в какой он сейчас физической форме. В любом случае селекционный отдел ЦСКА провёл хорошую работу, определил все риски. Пьянич может дать очень много ЦСКА в атаке, может многому поспособствовать. Надеюсь, что он будет в хороших кондициях, чтобы выдерживать темп РПЛ», — сказал Корнаухов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Ранее Миралем Пьянич выступал за «Рому», «Лион», «Барселону», «Ювентус», «Бешикташ». Прошедшим летом полузащитник покинул клуб ОАЭ — «Шарджа». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 3 млн.