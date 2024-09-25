«Арсенал» разгромил «Болтон» в Кубке английской лиги благодаря дублю 17-летнего Нванери

Сегодня, 25 сентября 2024 года, состоялся один из матчей третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Болтон». Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Великобритания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу лондонского «Арсенала».

В составе лондонского клуба дублем отметился нападающий Итан Нванери, которому всего 17 лет. Также по голу на свой счёт записали полузащитник Деклан Райс, вингер Рахим Стерлинг и нападающий Кай Хаверц.

У гостей автором единственного гола стал форвард Аарон Коллинз.