«Арсенал» разгромил «Болтон» в Кубке английской лиги благодаря дублю 17-летнего Нванери
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Сегодня, 25 сентября 2024 года, состоялся один из матчей третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Болтон». Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» (Лондон, Великобритания). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу лондонского «Арсенала».
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 Райс – 16' 2:0 Нванери – 37' 3:0 Нванери – 49' 3:1 Коллинз – 53' 4:1 Стерлинг – 64' 5:1 Хаверц – 77'
В составе лондонского клуба дублем отметился нападающий Итан Нванери, которому всего 17 лет. Также по голу на свой счёт записали полузащитник Деклан Райс, вингер Рахим Стерлинг и нападающий Кай Хаверц.
У гостей автором единственного гола стал форвард Аарон Коллинз.
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