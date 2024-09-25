«Манчестер Юнайтед» — «Твенте»: нидерландцы сравняли счёт в середине второго тайма
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В эти минуты в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Игра началась в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт 1:1.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35' 1:1 Ламмерс – 68'
На 68-й минуте гости усилиями Сэма Ламмерса сравняли счёт.
Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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