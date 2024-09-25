«Лацио» разгромил «Динамо» Киев в матче 1-го тура Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались украинское «Динамо» Киев и итальянский «Лацио». Игра проходила на нейтральном стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). «Лацио» одержал победу со счётом 3:0.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. Затем на 34-й минуте увеличил преимущество итальянской команды Фисайо Деле-Баширу. Спустя одну минуту довёл счёт в игре до разгромного снова Диа, оформив дубль во встрече. На 72-й минуте произошло удаление игрока киевского «Динамо» Максима Брагару. Затем на 82-й минуте удалили с поля уже футболиста «Лацио» Тейянни Нослина.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.