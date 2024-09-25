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Лацио — Динамо Киев, результат матча 25 сентября 2024, счёт 3:0, Лига Европы 2024-2025

«Лацио» разгромил «Динамо» Киев в матче 1-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались украинское «Динамо» Киев и итальянский «Лацио». Игра проходила на нейтральном стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). «Лацио» одержал победу со счётом 3:0.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим, Италия
0:1 Диа – 5'     0:2 Деле-Баширу – 34'     0:3 Диа – 35'    
Удаления: Брагару – 72' / Нослин – 82'

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. Затем на 34-й минуте увеличил преимущество итальянской команды Фисайо Деле-Баширу. Спустя одну минуту довёл счёт в игре до разгромного снова Диа, оформив дубль во встрече. На 72-й минуте произошло удаление игрока киевского «Динамо» Максима Брагару. Затем на 82-й минуте удалили с поля уже футболиста «Лацио» Тейянни Нослина.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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