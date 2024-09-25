«Манчестер Юнайтед» сенсационно не смог обыграть «Твенте» в 1-м туре Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Игра началась в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счёт в игре. На 68-й минуте гости усилиями Сэма Ламмерса сравняли счёт.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.