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Манчестер Юнайтед — Твенте, результат матча 25 сентября 2024, счёт 1:1, Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» сенсационно не смог обыграть «Твенте» в 1-м туре Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Игра началась в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

На 35-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счёт в игре. На 68-й минуте гости усилиями Сэма Ламмерса сравняли счёт.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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