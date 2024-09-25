«Галатасарай» — ПАОК: Акгюн забил на 76-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК. Команды играют на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Игра началась в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче – 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте забил игрок «Галатасарая» Юнус Акгюн, которому ассистировал нападающий Виктор Осимхен.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим обладателем трофея является «Аталанта».