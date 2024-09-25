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Ницца — Реал Сосьедад, результат матча 25 сентября 2024, счёт 1:1, Лига Европы 2024-2025

«Ницца» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 1-го тура Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французская «Ницца» и испанский «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Барренечеа – 18'     1:1 Росарио – 45'    

На 18-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. Ответный мяч «Ниццы» забил полузащитник Пабло Паулино Росарио. На 55-й минуте не реализовал 11-метровый удар в ворота испанской команды Эванн Гессан.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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