«Ницца» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» в матче 1-го тура Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались французская «Ницца» и испанский «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом (Дания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл вингер «Реала Сосьедад» Андер Барренечеа. Ответный мяч «Ниццы» забил полузащитник Пабло Паулино Росарио. На 55-й минуте не реализовал 11-метровый удар в ворота испанской команды Эванн Гессан.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.