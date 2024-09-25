«Барселона» одержала седьмую подряд победу в Ла Лиге, обыграв дома «Хетафе»

Сегодня, 25 сентября, состоялся матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. Игра закончилась победой «Барселоны» — 1:0.

Автором единственного гола стал польский нападающий Роберт Левандовски. Он отличился на 19-й минуте встречи.

Таким образом, каталонская команда одержала седьмую победу подряд в новом сезоне чемпионата Испании по футболу. На счету сине-гранатовых 21 очко. «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице. «Хетафе» с четырьмя очками идёт 19-м.